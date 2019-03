¡Celebrities al rico helado!

¡Hay que ver lo que les gusta a nuestras celebrities un helado! Con el calor que hace las estrellas del papel couché se refugian en lo refrescante que puede resultar un helado como hacemos el resto de los mortales.

Hay algunos a los que da gusto ver cómo lo saborean, pero hay otros...¡que nos dan ganas de sacarnos los ojos de las cuencas! Por favor, que alguien nos explique la estampa que protagoniza Kim Kardashian... ¿Qué manera es esa de tomarse un helado? Totalmente lo contrario a la imagen de Taylor Swift, tan aniñada e inocente que nos dan ganas de tomarnos uno con ella.

A algunos se les ve tan entregados a la causa de lamer el refrigerio que no hay quién los reconozca, si no que se lo digan a Heidi Klum o Alexandra Ambrosio. Y lo de las vestimentas ya lo dejamos por imposible... No hay que ir tan peripuesta como Paris Hilton ni hecho un defesio como nuestro amigo David Beckham para darle al 'chupa-chupa'.

Ya sabes, da igual de donde vengan, ya sea del cine, de la música, seas Duquesa de Cornualles o Presidente de los Estados Unidos, a estos famosos lo que les une es degustar un buen helado. Y es que en verano con el calorcito que hace, ¿quién puede resistirse a uno?