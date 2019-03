Las celebrities que no tienen ni un pelo de tont@s

¡RAPADAS A MÁS NO PODER!

¿Quién no ha pensado alguna vez en hacerse un cambio de look radical? Nuestras celebrities no iban a ser menos y por distintas circunstancias de la vida han decidido cortarse la melena y dejarse la cabeza como una bola de billar. Kellan Lutz y Pepe, el jugador del Real Madrid, han sido los últimos en demostrar que no tienen un ‘pelo de tontos’. ¿Quieres descubrir qué famosos han dejado su melena en la papelera? ¡Te lo enseñamos!