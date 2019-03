5 celebrities que se han pasado al rubio en 2017

‘Año nuevo, vida nueva’, muchas veces esta frase hecha es la excusa perfecta para un cambio de look, de hecho dicen que detrás de cada corte de pelo hay un cambio de vida. No se sabe si es así pero parece ser que muchas nos lo tomamos al pie de la letra y las famosas no quieren ser menos. Bien para hacernos sentir mejor, para lucir radiantes, cambiar de estilo, renovarse o verse de manera distinta, un cambio de look siempre es positivo y este año el rubio ha sido el elegido.

Desde Emma Stone, pasando por Blanca Suárez o Ana Fernández han sido muchas las que han decidido este cambio bien por exigencias de guión como en el caso de Penélope Cruz que ha dejado la clásica melena morena con la que la conocíamos atrás y ha sorprendido con una rubia. Blanca Suárez quien arriesgó al rubio platino, una de las tendencias de este año. Otras en cambio lo hacen para volver a sus raíces, como Gigi Hadid, a quien vimos que volvió a su rubio californiano después de llevar un tono cobrizo anteriormente…

Sea por el motivo que sea son muchas las que han optado por este cambio de look. ¡Qué vivan las rubias!:

1) Emma Stone: Aunque ya la habíamos visto en el 2010 con este color de pelo, nos sorprendió su cambió de look en la gala del Instituto Americano del Cine el pasado junio. Un gran cambio con pelo rubio platino aunque sin cambiar su corte original al que estamos acostumbrados a verla: bob con ondas.

Emma Stone | Instagram

2) Blanca Suárez: El rubio platino está de moda y si no que se lo digan a la actriz protagonista de las chicas del cable que, aunque ha probado con todo tipo de peinados y estilos, hace relativamente poco sorprendió con algunas fotos que subió a su perfil de Instagram donde aparecía teñida de rubia platino dejando unos centímetros de sus raíces oscuras. ¿Qué no le queda bien a esta chica?

Blanca Suárez | Instagram

3) Irina Shayk: A la modelo rusa todo le queda bien y por eso innovar no es problema. Irina Shayn decidió volver al rubio y revolucionar las redes sociales subiendo una foto con su nuevo color de pelo. No es la primera vez que la modelo cambia de look, hace un tiempo pasó de su melena morena a la rizada y más corta. ¿Con cuál te quedas?

Irina Shayk | Instagram

4) Cara Delevigne: Sí, el rubio platino está de moda y la actriz y modelo lo sabe. Ha sido otra de las famosas que ha apostado por esta tendencia de rubio casi blanco además de pasar del long bobo al bob. Fue en la Semana de la Moda de París cuando se le pudo ver con este cambio de look.

Cara Delevigne | Instagram

5) Ana Fernández: Ha sido una de las que más nos ha sorprendido. Acostumbradas a verla con su color de pelo natural menos llamativo, la actriz se decantó por el rubio platino que le sienta de maravilla. Ella misma lo publicó en su cuenta de Instagram acompañándolo del siguiente mensaje: “Se nos ha ido mucho la olla #Sin filtros #Arrasando #NuevoLookDePromo #AhoraSiQueSoyUnFarolillo”