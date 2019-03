Las celebrities nos cuentan cuáles son sus ‘camis’ favoritas

Mar Saura, María León, Alba Carrillo, Sara Carbonero y Paula Echevarría son it girls made in Spain. Todas van a la última y nos muestran en sus perfiles de las redes sociales y blogs personales lo que se compran y está de moda. Buscando entre sus outfits he podido percibir que todas son fans de la firma de camisetas The Hip Tee. Te cuento su historia…

The Hip Tee es un nuevo concepto de camisetas con un marcado diseño vintage. Su aspecto envejecido, con un proceso totalmente manual, hace que cada Hip Tee sea única, exclusiva y diferente. No hay dos Hip Tee iguales. Un motivo más que suficiente para no dudar ni un solo minuto en tenerlas en tu armario y llevar la moda de las celebs españolas…

Hip significa en inglés “de moda”, y Tee es el diminutivo de “t-shirt” (camiseta), así que podríamos decir que la marca significa “la camiseta de moda”. En palabras del de departamento creativo de la firma: “Es precisamente la moda urbana la que nos inspira para nuestros diseños. Looks femeninos, urbanos, actuales y con un carácter reivindicativo. ¿Nuestro próximo paso? Conservar el espíritu Hip Tee: única, diferente, exclusiva y mantener el proceso manual en su elaboración”.

The Hip Tee se fabrica con las normas más estrictas tanto éticas como medioambientales y con algodón 100% natural. Y puedes encontrar todas las camisetas en su página web: http://www.thehiptee.es/ o en tu punto de venta más cercano (búscalo en su web en la sección ‘encuéntranos’).

¿Quién dijo que vestirse como una celeb era complicado?