Las celebrities mejor vestidas de esta semana nos han sorprendido con looks elegantes y a la vez muy sexys

Inauguramos la lista de las mejores vestidas con Taylor Swift. La intérprete de 'Shake it off' eligió un look muy informal pero con estilo. Con un pichi vaquero, una camiseta de tirantes de color rojo y un mini bolso verde. Pero ha puesto la guinda en el pastel eligiendo unas zapatillas deportivas con bordados de flores, muy coloridas, de la firma italiana Gucci, valoradas ni más ni menos que en 595 euros.

El puesto número 8 es para la cantante, bailarina y actriz inglesa Pixie Lott. Nos ha sorprendido a todos con un vestido negro de estructura compleja. Una mezcla entre raso y ante, con un lazo en el cuello y un escote muy sensual. Lo que hace más fuerte al look son unas sandalias de tiras y un bolso dorado que completaban el outfit de la inglesa.

En el número 7 nos encontramos a la mismísima reina de España, Letizia Ortiz. Escogió un favorecedor vestido blanco 'new look' con aires orientales de cuello cerrado, pequeñas mangas y corte en la cintura con falda rizada de vuelo y estampado floral en tonos verdes, rosas y lilas. Un vestido de seda natural creado por Juan Vidal para la colección primavera/verano 2016. Unas sandalias color oro de Magrit y un bolso de mano color crudo de Malababa completaban el resto del conjunto.

Le sigue la mujer de Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo. Cuando acompañaba a su marido en la recogida de premios de la Copa del Rey de Vela en Mallorca, Beatrice lució un look muy sencillo y veraniego. Con un vestido blanco de escote en v, un collar de piedras color crudo y unas sandalias planas con brillantes, una coleta y poco maquillada, Borromeo estaba impecable.

En el puesto número 5 se ha quedado esta semana la prota de 'Keeping Up with the de Krdashians', Kim Kardashian. Aprovechando que ha bajado de peso, Kim se puso un mini vestido ajustadísimo con tirantes finos, un escote pronunciado y unas botas por encima de las rodillas, ajustadas a la pierna, todo de color negro. Para dar más luz al look eligió un choker de color azul de tela denim. Con un maquillaje suave y una coleta baja muy estirada, estaba radiante y profundamente sensual. ¡Cómo nos gusta el clan Kardashian-Jenner!

A las puertas del podio se ha quedado Emily Ratajkowski. En un evento especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la modelo apareció con un vestido rojo que seguro hizo que todos perdieran los sentidos con ese escote que no tapaba prácticamente sus senos. Muy ajustado, con la falda corta, drapeado en la cintura y con un trozo de tela que caía desde la cadera hasta los pies, se trataba de un diseño de alta costura de Alexandre Vauthier. Eligió unas sandalias rojas a juego que le hicieron estar muy explosiva y guapísima, como siempre, aunque se haya quedado a las puertas del oro.

El bronce de esta semana se lo lleva Lea Michele. Con su habitual estilo de alfombra roja, Lea acudió a los premios TCA de la cadena Fox con un vestido ajustado por encima de la rodilla de color gris, con encaje en color negro y con detalles florales en los laterales que salían desde el pecho. Con un escote corazón y unas sandalias atadas al tobillo, de raso y de color rosa, la estadounidense estuvo muy acertada.

Otra celebrity que acudió a los mismos premios TCA, al igual que Lea Michele y que se ha quedado con la medalla de plata entre las 10 mejores vestidas es… Emma Roberts. Con un estilo muy vanguardista, típico de ella, eligió una minifalda de cuero negro, con tachuelas, una blusa de estampado de flores metida por dentro y para romper con el look se puso una bomber de raso verde botella.

Y el puesto número 1, el oro, la mejor vestida y la más elegante es, ni más ni menos que Olivia Palermo. Siempre tan elegante, vaya donde vaya. La modelo se ha arriesgado con una combinación muy atrevida, llevando una minifalda de estampado de cebra de Zara combinada con una maravillosa blusa blanca de inspiración boho de Self Portrait. Con un cinturón color mostaza en la cintura, le dio el toque perfecto a la combinación blusa-falda, resaltando los colores blanco, negro y amarillo, por supuesto. Con unas bailarinas de color beige, cartera bicolor de Celine y gafas de sol con cristales amarillos… Olivia, eres la gran merecedora de este puesto. ¡Guapa y elegante!

Pero… ¿Quién se ha ganado con creces el 'Fashion Crime' de esta semana? La cantante Mariah Carey. ¡Qué espanto! Se quiso disfrazar de 'Catwoman' y le salió el tiro por la culata. Con una chaqueta de cuero negra, con cremallera cruzada en las mangas, unos pantalones de cuero negro ajustadísimos y un sujetador oscuro con brillantes… No dio pie con bola.