Las celebrities de medio mundo rinden homenaje a la moda en la gala del MET 2012

Creada en 1937, la gala del MET se ha celebrado un año más para rendir homenaje a la moda. Este año los grandes protagonistas han sido Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada, y todas y cada una de las celebrities más cotizadas han querido estar presentes.

Kristen Stewart, que no acertó con su vestido de Balenciaga, coincidió con su compañera de la saga Crpúsculo, Ashley Grenee, quien estaba espectacular con un vestido en color blanco. Allí también estuvieron otras compañeras de profesión como Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Sofía Vergara, Sarah Jessica Parker o Gerard Butler, guapísimo con pajarita.

El mundo de la música también tuvo su representación de la mano de Beyoncé, Rihanna o los Jona’s Brothers. Ellas poco acertadas con sus looks pero sin embargo ellos sí que lucieron de lo más elegantes.

Y como no el mundo de la moda no podía contar con mejores embajadoras que Heidi Klum, Karolina Kurkova o Gisele Bündchen. Modelos que consiguieron brillar con luz propia y poner el toque de elegancia y sofisticación en una noche que, sin duda, no tuvo desperdicio alguno.