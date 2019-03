Las celebrities llenan de originalidad y color los mejores looks de la semana

Alex Chung inaugura el ranking con un sencillo look. La 'it girl' ha lucido esta semana un vestido de manga corta en gris plata que ha combinado con una cadena de eslabones grandes muy 'trendy'. Además, Alexa, fanática de las manoletinas, apuesta en esta ocasión por unas clásicas negras.

Rosie Huntington-Whiteley toma el relevo con un look perfecto para una noche de verano: pitillos y una sexy blusa de seda. La modelo combina su outfit con unos botines de tacón con aberturas. ¡Chic y sencilla!

Lea Michele tiene su hueco esta semana con un 'mini dress' de estampado geométrico perfecto para lucir cuerpazo en verano. Un look fresco, juvenil y muy sensual.

Odeya Rush tiñe el ranking de las más estilosas de pasión con un precioso vestido rojo. La joven actriz ha apostado por un diseño en largo con aplicaciones florales. Un vestido muy acertado para pasear estilo sobre la alfombra.

El ecuador del ranking esta semana es para Fearne Cotton. Con unos 'boyfriend' pitillos, una casaca con motivos étnicos, un bolso de flecos y unas manoletinas de leopardo. La 'it girl' demuestra con su look que las combinaciones de estampados no están prohibidas.

El puesto número 4 es para una joven Chloë Moretz. La actriz apostó por un conjunto de short y rebeca estilo barroco en tonos rojos, negros y blancos que combinó con un top. Un conjunto muy estiloso y apropiado para su edad.

El bronce es para Jessica Alba. La actriz es todo un icono de estilo y esta semana lo demuestra una vez más luciendo una espectacular falda de corte lady de tablas en color corinto que ha sabido combinar a la perfección con un corpiño en negro y una americana negra de grandes solapas.

La plata se la lleva esta semana Shay Mitchell. La actriz optó por un conjunto de bustier y falda lápiz de encaje blanco de Misha Collection. Para complementar llevó el pelo con una trenza de lado y un pintalabios corinto.

El oro es para Nina Dobrev. La actriz estaba guapísima con un outfit multicolor de Vionnet. Un crop top y shorts con el mismo 'print' que la llevan directamente al primer puesto del ranking por original. Además añadió un clutch dorado de Michael Kors y salones en color rosa que le daban el toque perfecto.

Y el fashion crime esta semana lo ha cometido Tita Cervera. No sabemos si la baronesa Thyssen se pensó que seguía de playa en playa, pero ese vestido para una noche de fiesta no tiene sentido. Con un camisón del que parecía que se había quitado minutos antes el bikini de debajo y con un estampado que parecía un dibujo hecho por un niño de 8 años, Tita hizo que los flashes salieran corriendo.