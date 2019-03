Las celebrities llenan de flores los mejores looks de la semana

Diane Kruger estrena el ranking con un look fresco y chic. Este verano los vestidos largos son un 'must', y Diane apuesta por uno de estampado floral que combina con unas sandalias planas y un mini bolso, un complemento que está arrasando esta temporada.

El estilo juvenil de Emma Roberts aterriza esta semana entre las mejores vestidas. Con unos pitillos, unas zapatillas y una mochila de Louis Vuitton, Emma da una lección básica de estilo y personalidad. Y es que esa original camiseta lleva un mensaje que nos encanta.

Una modernizada Katie Holmes llega al puesto número 7. Camisa floreada, pantalones vaqueros estilo boyfriend y alpargatas de piel. Un 'street style' perfecto para cualquier momento del día.

Jessica Alba apuesta esta semana por unos pantalones de gasa estilo palazzo de cintura alta en color crema. La actriz los ha combinado con una camisa de raya diplomática, unos maxi tacones y un bolso estampado muy trendy.

Y llegamos al ecuador del ranking con el estilismo de una sexy Megan Fox. La actriz ha lucido un vestido de estampado floral en relieve en tonos plata sobre fondo corinto. La elección de esas sandalias tan finas, también en plata, le dan al vestido todo el protagonismo.

El puesto número 4 es para el total look de Alessandra Ambrosio. La top se ha colocado unos short, una camisa estampada en tonos verdes y complementos de piel. Sus gafas al más puro estilo cate eyes la sitúan entre una de las más fashion.

El bronce esta semana es para una rockera Kim Kardashian. Pitillos rasgados, maxi sudadera verde militar y chupa de cuero. ¡Perfecta! Pero para perfecta la elección de sus sandalias, que aportan un toque sofisticado a este outfit tan cool.

La plata es para la 'it de las its' Olivia Palermo, y es que ha conseguido, una vez más, innovar como nadie con su look. Olivia ha combinado un modelo de falda 'vintage' con vuelo, largo midi y detalles étnicos con una camisa blanca anudada a la cintura. ¡No se puede tener más estilo!

Y el oro esta semana es para Nieves Álvarez. La modelo estaba que quitaba el hipo con este vestido largo con aberturas en el escote, espalda y laterales de la colección primavera 2014 de Emilio Pucci. Un modelo elegante y veraniego que complementó con unas cómodas cuñas doradas, clutch de Deeksha y pendientes de plumas. ¡Sin ninguna duda el oro es para ella!

Y el fashion crime es para el extraño look veraniego-invernal de Miley Cyrus. Y es que todavía no entendemos cómo se puede ir en marga corta enseñando barriga y con gorro de lana. Por no hablar de sus piratas que parece que los ha sacado del armario de su abuelo. ¡Que feo todo, desde la cabeza hasta los pies chillones que luce con esas Vans!