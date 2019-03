Las celebrities inundan la semana con las combinaciones y complementos más fashion

Suki Waterhouse estrena el ranking de las mejores vestidas con un look perfecto para viajar: cómodo y divertido. Una original sudadera con un print de Andy Warhol que ha combinado con unos botines muy casual.

Barbara Palvin toma el relevo de Suki con un vestido de gasa plisado en negro, con manga farol y largos puños. La elección del anillo triple, el 'cubreorejas' y el clutch en dorado le dan el toque perfecto a su look.

Miranda Kerr llega al puesto número 7 con un look perfecto para el día. Un pantalón 'pijamero' jaspeado que ha combinado con un crop top metido de hombros. Además esas originales alpargatas de piel son una auténtica joya para los pies: cómodas y originales.

Victoria Beckham arrasa esta semana entre las mejores vestidas con ese sombrero. ¡Qué maravilla! La combinación de jeans, botines, camiseta de sport y blazer es perfecta. Una clase de moda de la reina del estilismo.

Selena Gomez deslumbra en el ecuador del ranking con ese vestido de brillantes. Un vestido negro con una impresionante raja y cubierto de strass de arriba abajo. El escote en 'V' de este diseño se convirtió en el protagonista indiscutible de la noche.

El puesto número 4 es para Alba Carrillo. La modelo estaba estupenda con esta falda de tablas en negro combinada con una camisa blanca con cuello 'cutaway'. Sus zapatos de Valentino combinados con el bolso en color maquillaje le dan estilo y clase a su look.

El bronce esta semana es para Taylor Swift. Con unos shorts de talle alto, una camiseta básica blanca de tirantes, un bombín y unos tacones de tacón gordo en negros Taylor está en el pódium de las más estilosas.

La plata es para Cheryl Cole. La cantante se ha embutido en este impresionante diseño largo de color nude repleto de encaje. Con cola y una abertura de escándalo, Cheryl ha conquistado el segundo mejor puesto.

El oro esta semana tiene sabor español, Paula Echevarría se lleva el oro de la semana. La actriz apostó por un diseño estilo lady hasta la rodilla en color negro de Dolores Promesas complementado con unas fabulosas sandalias de Aquazzura. ¡De diez!

Y el fashion crime es para una Kardashian: Kylie Jenner. Y es que no sabemos si con tanta fiesta Kylie ya se confunde de dónde anda porque no entendemos que pintan unas mosqueteras so sexy en un partido de béisbol. Sí, sí, si no te lo crees levanta la vista: ¡Lleva una camisa beisbolera! Y te preguntarás: ¿y los pantalones? Pues sí que los llevaba pero Kylie prefirió dejar pensar que iba en bragas. ¡Un look sin sentido ninguno!