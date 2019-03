Las celebrities se enfundan en vestidos con transparencias de telas impresionantes

Esta semana las celebrities se han puesto sus mejores outfits para entrar en nuestro ranking de los mejores looks de la semana. Vestidos largos con impresionantes telas, transparencias de infarto y fondos de armario complementan los looks de nuestras famosas.

Empezamos con January Jones, la celeb demuestra como tirar de fondo de armario para crea un estilo urbano total trendy: pitillos vaqueros, jersey, bailarinas en forma de pico y un bolso del color de la temporada, el granate.

Dentro de nuestras fronteras, Malena Costa, acudió al desfile de Mango en la 080 Barcelona Fashion con un look black and white con americana negra, camisa blanca de gasa semitransparente y un shorts en negro. De esta forma Malena demuestra que los pantalones cortos no son solo para verano.

Camila Alves deslumbró en la premier de 'Dallas Buyers Club' en Londres con un vestido largo de gala en blanco y palabra de honor donde un dibujo geométrico sobre la tela da forma a este sencillo vestido. Camila acompaña su look con el pelo suelto y un maquillaje sencillo difuminando la mirada. ¡Impresionantemente natural!

Astrid Klisans tampoco faltó a su cita con la moda esta semana, apostando por un total look en negro que destacan su larga melena rubia. La mujer de Carlos Baute aportaba color y luz a su look con complementos en tonos dorados. ¡Sencillo pero perfecto!

Beyoncé también se sube a la pasarela de los mejores looks de la semana con un vestido muy, pero que muy insinuante de Michael Costello. La diva del pop apareció en la gala de los Grammy con un vestido largo de encaje blanco, con atrevidas transparencias y una impresionante cola. Además Beyoncé volvió apostar por dejar las extensiones en casa y lucir una melena muy natural. ¡Impresionante!

Julianne Hough ha apostado por los básicos de la temporada, la actriz y cantante se ha decantado por combinar dos prendas muy de tendencia esta temporada: pantalones baggy y trasparencias. ¡Un look muy cool!

Jessica Alba se sube al puesto número 3 de las mejor vestidas como la reina del estilo sobre el asfalto, luciendo unos botines con tachuelas, una blusa en color azul Klein y un sombrero de lana en azul marino, indispensable para dar el toque chic a tu outfit. Y es que Jessica siempre destaca por su estilo urbano.

Taylor Swift se queda con la plata del segundo puesto de las mejor vestidas esta semana. La cantante de country acudía a la gala de los Grammy con un vestido largo ceñido de redecilla en color plata que resaltaba su figura y la coronaban como la más elegante de la red carpert. ¡Deslumbrante!

Y en el puesto number one tenemos a nuestra celebrity patria por excelencia: Blanca Suárez. Con un vestido negro de pedrería de Roberto Diz, la actriz dejó a todos los presentes sobre la alfombra roja de los premios Feroz con la boca abierta. Y es que no se puede ser más mona.

Para terminar esta semana el fashion crime de estilo lo protagoniza Madonna. No sabemos si es que a la reina de los escenarios le invadió el espíritu de Chaplin: con chistera, smoking, corbata, bastón y hasta los dientes cubiertos de oro. ¡Toma derroche de horterismo celebritero que la lleva directa a convertirse en la peor vestida de la semana!