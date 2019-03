Celebrities de encaje & oro

Si tienes alguna duda sobre qué outfit llevar en estas fiestas... Te lo digo muy claro: Encaje u Oro. Las dos tendencias de este invierno que más han pegado entre las celebrities y que además son perfectas para lucirlas en estas fechas. Vestidos, camisetas, pantalones, faldas, etc. Tu eliges el tipo de prenda y también el estilo. Pero recuerda: nadie hace milagros. Por si aún tienes alguna duda sobre qué te puede quedar mejor, échale un vistazo a la galería de imágenes y antes de decidir piénsatelo bien. Pero... mejor, voy a darte algunas pistas para que tengas muy muy muy claro con qué tendencia quedarte.

Como verás, las celebrities que suelen decantarse más por el encaje son reconocidas a nivel mundial por ser tremendamente sofisticadas y elegantes (a excepción de Scarlett Johansson, claro). Kristen Stewart, Blake Lively y Zoe Saldana son partidarias de romper la sobriedad, de un total-look en negro, con transparencias. Sus vestidos con encaje son un buen recurso para la cena de Nochebuena, e incluso para Fin de año. Encontrarás modelitos muy parecidos en tiendas low-cost como Zara, H&M, Topshop...

Sin embargo, aquellas que son súper fans del oro suelen ser celebrities mucho más especiales y menos discretas, con curvas, mujeres bastante atractivas, atrevidas y de raíces latinas. Está comprobado. Y para muestra aquí tenemos a Eva Longoria, Kim Kardashian y Shakira. Las tres mueren por el brilli-brilli y recurren a él cada vez que pueden. Sin duda, grandes embajadoras de la era bling-bling que vuelve a resurgir de sus cenizas. No latina, pero sí llamativa, Paris Hilton también es también una gran embajadora de los vestidos dorados. Lentejuelas, escamas, purpurina... ¡Todo vale! Algo que no es de extrañar ya que sigue on fire con sus pretensiones por ser toda una Barbie Girl.

Pero en estos dos equipos que defienden la tendencia encaje y la tendencia del oro a rajatabla, hay dos celebrities un poco más chaqueteras, que se mueven con total naturalidad entre ambos estilos. Ellas son Emma Watson y Taylor Swift. It girls totales que no tienen miedo y se atreven con cualquier outfit que se les ponga por delante. Muy distintas, una rubia, otra morena, profesiones diferentes, una cantante, otra actriz, pero las dos están en el candelero ya que chicas de todas las edades mueren por ser como ellas. En la galería puedes verlas a ambas con los dos estilos. Taylor está preciosa tanto de encaje como con dorado, al igual que Emma, todo un cañón con ese vestido con falda de plumas.

Creo sinceramente que más que rivales sobre la alfombra roja son un gran ejemplo de cómo vestir a una edad determinada. Ellas en ningún momento aparentan más años de los que tienen y eso es muy importante porque dice, no mucho, sino TODO a la hora de saber vestir. Así que no lo dudes y ¡copia sus looks! No te arrepentirás...