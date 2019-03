Las celebrities desfilan de punta en blanco con sus looks más invernales

Llega diciembre y con ello muchas fiestas, cenas y saraos varios a los que asistir. Nuestras celebrities siempre deben estar radiantes, y algunas esto lo cumplen con creces.

Luciendo un look de lo más elegante con un vestido largo en color blanco se ha dejado ver la mismísima Laura Vecino en la fiesta de la revista Telva. Mientras, Malena Costa se ha decantado por el color negro, eclipsando una vez más a todo el personal. Con looks 'total blacks' también se han dejado ver Jessica Biel en la premiére de 'The Truth About Emanuel', y Rosie Huntington-Whiteley aunque con un look de lo más casual.

En la fiesta navideña de Michael Kors celebrada en Milán, si hay alguien que brilló con luz propia esa es Gala González, quien apostó por un look con corte años 50 compuesto por una falda lápiz gris de paño y un top negro de lo más favorecedor. También con top negro, falda de pata de gallo y chaqueta en color rojo se ha dejado ver la actriz Leticia Dolera durante la presentación de Nesspreso. Por su parte, la guapa Úrsula Corberó también nos ha convencido con su total look de Adolfo Dominguez, compuesto por un abrigo en color camel y un vestido cóctel en tonos dorados, ideal para la ocasión.

Si hay una prenda que es tendencia esta temporada son las capas, Diane Kruger no ha querido ser menos y ha sacado a pasear la suya en color negro para no pasar ni gota de frío.

Durante la gala de los Premios Británicos de la Moda si hay alguien que aprobó con nota esa es Suki Waterhouse, quien se enfundó en un bonito vestido morado en tono pastel. Por su parte, quien suspende esta semana es Pixie Geldof, quien no acierta ni con su vestido ni con su bolso peluche con forma de furby... ¡Error!