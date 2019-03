Las celebrities se debaten entre el pantalón o la falda en los mejores looks de la semana

De un tiempo a esta parte el pantalón está revolucionando los estilismos de las celebrities y las posibilidades son infinitas: pantalones anchos, pitillos, monos o shorts tanto para el día como para salir de fiesta. Aunque hay muchas celebs que se resisten a no lucir sus impresionantes faldas sobre la alfombra roja y es que el eterno debate de… ¿Falda o pantalón? Ha vuelto.

Deslumbrante aparecía Vanessa Hudgens sobre la alfombra roja con un impresionante mono de pedrería en tonos grises y beiges con un generoso escote de pico. Hiba Abouk también eligió el pantalón para triunfar por la noche con un unos de pata de elefante estampados, camiseta básica sin mangas blanca que dejaba entrever un fluorescente sujetador naranja. ¡Muy chic!

Ashley Greene también se decanta por esta cómoda prenda pero en un estilo más casual con jeans remangados, unas impresionantes plataformas con los dedos al aire de cuero negro en conjunto con el bolso, camisa verde militar y un pañuelo anudado en el pelo dándole un toque ideal. La ex novia de George Clooney, Stacy Keibler apuesta por un look sencillo formado por pantalones pitillos, camisa estampada de seda con los puños y el cuello de la camisa en cuadros blancos y negros y unas sandalias de tacón negras muy sofisticadas.

Rihanna no sabe lo que es pasar desapercibida y aparece con un desafortunado look ‘total’ White de los pies a la cabeza con un modelito de shorts y camiseta calada que deja muy poco a la imaginación. Sin comentar su nuevo pelo gris...

La falda es siempre una apuesta segura con la que brillar en cualquier evento. Algo que bien sabe la experta en moda Nati Abascal al escoger este vestido rosa palo de tirantes con detalles bordados en negro y unas atrevidas sandalias de cordones. ¡Todo un modelazo!

Con un look mucho más clásico cautivó Catherine Zeta-Jones con un sencillo vestido negro por la rodilla con la parte de arriba de encaje. Nicole Scherzinger escogió un minivestido de aire años sesenta en blanco y negro con zapatos y labios rosa fucsia.

La mujer de Iniesta, Anna Ortíz, sorprendió con un vestidazo largo en color tostado sin mangas donde resaltaba el cuello bebe en tonos dorados. Y cómo no la ‘it’ girl Olivia Palermo no podía faltar porque hasta con este look casual de vestido corto blanco con un nudo en la cintura, bolso de rafia y sandalias marrones está perfecta. ¡Ideal para ir a la playa!