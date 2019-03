Las celebrities bombardean los mejores looks de la semana con una explosión de color

Nicky Hilton estrena el ranking de las mejor vestidas como una auténtica leoparda. Un 'street style' que ha lucido espléndidamente y cuyo vestido de animal print aporta todo el color a su look. Además la elección de su parka militar y su bolso blanco y negro clutch de Chanel es perfecta.

Dakota Johnson entra en el puesto número 8 con un look de lo más veraniego. Un vestido negro, unos mocasines blancos y un sombrero de paja, tendencia para esta temporada. Un 'outfit' con el que se demuestra que cuanto más sencilla más cool.

Kim Kardashian y su total black que lució en su llegada al aeropuerto de Nueva York tras su luna de miel también tienen su hueco en este ranking. Y es que con esa americana de cuero que tanto caracterizan a la celebrity, Kim no podía no estar entre las mejor vestidas de la semana.

Volviendo a España, María Jurado se sitúa en el puesto 6 por original y atrevida. Todas las miradas se centraron en ella cuando sorprendió en la fiesta de lanzamiento de i-D.COM con este sugerente y divertido diseño de gasa azul. Un diseño que dejaba ver parte del cuerpo que enamoró a Andrea Casiraghi.

Patricia Conde llega al ecuador del ranking con el look que lució para la presentación de 'Pancho, el perro millonario'. La presentadora ha lucido una falda de vuelo estilo 'lady' en estampado de cebra. La combinación con blusa blanca y salones negros es clave para dar protagonismo a esa maravilla de falda.

Bridget Moynahan apuesta por este diseño morado de corte corazón, un auténtico vestido de gala con una caída de falda que enamora solo con mirarlo. ¡Una elección perfecta!

El bronce esta semana es para el look campestre chic de Lupita Nyong'o, look que paseó en el partido de polo de 'The Veuve Clicquot'. Se trata de un vestido de estampado geométrico de Alexander McQueen en blanco y negro y con bolso a conjunto. Además el sombrero negro le da todo el estilo a este look.

La plata es para una no supersticiosa Shailiene Woodley. Una apuesta arriesgada pero muy acertada que vistió en la premiere de 'Divergente' y que ha llevado a la actriz a este privilegiado puesto. Se trata de un diseño de Ralph Laurent con corte péplum a la cintura que es una auténtica maravilla.

Y el esperadísimo oro es para la impresionante Alessandra Ambrosio. La top apostó por un look que es todo un derroche de pasión, un diseño en rojo drapeado a la cintura que combinó con unos impresionante pendientes y un clutch en dorado, diseño que dejó sin aliento a todos los presentes enlos Premios CFDA 2014. ¡De diez!

Y el fashion crime esta semana es para… ¡Lidia San José! Y es que la pregunta que nos viene a la cabeza es… ¿No tiene espejos en su casa? Pero dónde va con ese corpiño de encaje, esos pantalones palazzo con ese estampado y esos tacones azules con más punta que el Empire State. Por no hablar de su pelo, que por lo que parece hace años que no ve una peluquería.