El caro suéter de unicornio de Selena Gomez que todo el mundo quiere

Todo lo que se pone Selena Gomez es tendencia, esto es un hecho. No es la primera vez que vemos que la cantante revoluciona las redes sociales con alguna de sus prendas consiguiendo que estas aumenten considerablemente sus ventas. Se podría decir ya que la artista es un icono de la moda.

Ahora ha sido un suéter rosa con un unicornio impreso en la parte delantera el que ha desatado la locura de sus fans. Pero lamentablemente esta prenda tiene una pega bastante importante: no está al alcance de todo el mundo.

Se trata de un suéter de la marca Coach, firma de la que la novia de The Weeknd es imagen y que no es muy barata. El outfit cuesta 450 dólares, una cantidad que no todo el mundo puede permitirse.