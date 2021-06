Carla Barber responde a las críticas por su look

Carla Barber se ha convertido en uno de los personajes más seguidos a través de las redes sociales. Y es que además de haberse convertido en una de las cirujanas de retoques estéticos más demandadas, la famosa doctora, tras su relación con Diego Matamoros, su situación sentimental también genera mucho interés.

A finales de abril conocíamos que Carla Barber y el hijo de Kiko Matamoros habían decidido poner fin a su relación. Una ruptura completamente inesperada, y es que hacía tan solo unos días, la pareja presumía de su idílico amor en redes disfrutando de un espectacular viaje a México.

Durante las últimas semanas mucho se ha rumoreado sobre una posible reconciliación entre la pareja, pero aunque ambos guardan un gran cariño el uno del otro, de momento no hay reconciliación a la vista. Un regreso que comenzó a sonar con más fuerza después de las últimas declaraciones que hizo Diego sobre su ex: "Las cosas están como están, están bien, cada uno tiene su lugar y su momento. Es como todo, la única persona que hay a día de hoy en mi corazón es Carla, eso nadie lo va a quitar". Y añadía: "Cada uno tiene su vida y ya está".

Ahora Carla ha vuelto a pronunciarse a través de sus redes, pero en esta ocasión no ha sido sobre los rumores que la relacionan de nuevo con Diego si no que la cirujana ha decidido enfrentarse a las críticas que ha recibido por su último look. Un estilismo donde ha combinado unas modernas sandalias de Prada con calcetines altos de Adidas.

"No entiendo por qué la gente dice las cosas de mala manera... Cuando a mí hay algo que no me gusta no insulto ni me meto con nadie y mucho menos falto al respeto. Aportémonos un poquito. A mí ahora mi look me gusta incluso más que antes", escribía a través de sus Stories de Instagram demostrando su gran personalidad y lo poco que le importan las críticas.

Carla Barber responde a las críticas | Redes

