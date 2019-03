Carla Barber pone en duda la belleza natural de Jessica Goicochea

Jessica Goicochea se ha convertido en la protagonista de una batalla campal en redes sociales. Todo comenzó cuando la cirujana estética Carla Barber, que en su día representó a España en el certamen de Miss Universo, ha publicado una foto del antes y el después de la influencer, cuestionando si su belleza era natural.

"Cerca del 70% de pacientes que acuden a mi consulta tienen menos de 30 años. Muchas de ellas llegan queriendo parecerse a alguien y me enseñan fotos de personajes conocidos. Esta preciosa influencer es a la que más me enseñan cuando les pregunto qué quieren conseguir", escribía Barber junto a la imagen, y planteaba: “¿Crees que se ha realizado algún tratamiento médico-estético?”.

Rápidamente Laura Escanes, compañera y amiga de Goicochea, ha salido en su defensa: "Si fueras su doctora podría entender que publicaras esto, pero solo veo ganas de que la gente hable en una foto. Nadie mejor que ella sabrá lo que se ha hecho o dejado de hacer, pero si no lo cuenta ella, ¿por qué lo cuentas tú? Creo que hay que respetar las decisiones de cada uno". A esto Barber ha respondido: “Si fuera su doctora, jamás publicaría su foto: se llama secreto profesional”.

Pero el que también ha tenido algo que decir ha sido River Viiperi, novio de Jessica, que ha escrito contra Carla: : “Qué mala es la envidia y no solo por lo guapa que es, sino por lo bien que le va. Como de mal te tendrá que ir a ti para hacer esto. Que tú seas fea y no tenga remedio ni con operaciones es una pena, pero esto es lamentable. Auténtico asco de mujer que debers ser, y no solo por fuera. Karma is a bitch. Y eso de amenazar a mi pareja no lo voy a consentir. Nos vemos pronto”.

Finalmente, ha sido la propia Goicochea la que ha querido aclarar cualquier tipo de duda con respecto a su físico. Lo ha hecho a través de su Instagram Stories, publicando varias fotos de cuando era más joven y escribiendo este mensaje: