Cara Delevingne: "Tengo depresión y ser modelo suponía un foco de odio para mí misma"

Hace dos años que los trabajos como modelo de Cara Delevingne disminuyeron considerablemente y se ha centrado más en su faceta como actriz. Ahora, la británica ha retomado con ganas su carrera como modelo tras firmar como la imagen de la nueva colección de Saint Laurent.

Pero Cara ha explotado en las redes sociales al publicarse que volvía a la moda tras retirarse de la industria. Y es que, según ella nunca se retiró solo se tomó un respiro: "Hay que dejar las cosas claras. Nunca dije que dejaba la moda y no culpo a la industria de la moda de mis problemas. Sufro depresión y ser modelo suponía un foco de odio hacia mí misma. Soy muy afortunada por el trabajo que tengo; trabajaba para tratar de escapar y acabé completamente agotada", comenzaba diciendo.

Este es un problema que le viene de lejos a la top, hace casi dos años que habló por primera vez de la depresión que sufre: "Empecé a volverme un poco loca. Tenía tendencias suicidas, no quería vivir más. Pensé que estaba completamente sola y no me di cuenta de lo afortunada que era, y la familia y los amigos tan maravillosos que tenía, en ese momento eso no era lo que me importaba. Quería que el mundo me tragara", decía entonces.

Ahora, añade que trata de solucionar cada día sus problemas y defectos, algo que por el momento está consiguiendo.