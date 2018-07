Cara Delevingne sorprende con su nuevo corte de pelo

Dicen que en el término medio está la virtud pero si se trata de Cara Delevingne no lo tenemos tan claro. Esta vez la modelo, ha sabido controlar sus impulsos y ha convertido su larga melena en media apostando por el corte 'bob'. ¡Sí, ella también ha sucumbido!

Aunque la amiga de Taylor Swift no sigue las tendencias, esta vez no se podido resistir al corte de pelo rey entre las VIPs la temporada pasada, eso sí, cuando la moda ha pasado y vuelve la melena larga. Delevingne ha sorprendido en un su última aparición con su nuevo look que ya había revelado en su perfil de Instagram.

Mara Roszak ha sido la encargada de dar un nuevo aire al pelo de la musa de Yves Saint Laurent. Después de saber que había reseteado su pelo, la modelo eligió la conferencia sobre la película 'Valerian and the City of a Thousand Planets' para dar a conocer su nueva apariencia.