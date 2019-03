Cara Delevingne revela por fin qué le dijo Eugenia de York por ir con esmoquin a su boda

Más allá de la novia, hubo otra invitada que acaparó todas las miradas en la boda de la Princesa Eugenia de York: Cara Delevingne. La modelo, que ya nos tiene acostumbrados a un estilo particular, lució un esmoquin de corte masculino negro de Emporio Armani, con corbata y chistera de Chanel. Con este outfit, Cara se convirtió en uno de los grandes hitos de la moda de 2018.

En una entrevista para la revista Grazia, la modelo ha desvelado que pidió permiso a la novia para saltarse el código de vestimenta, ya que pedía vestido de día para las mujeres, mientras los hombres debían llevar esmoquin.

"Eugenia y yo somos amigas desde que éramos niñas y yo siempre he querido llevar esmoquin. Así que le escribí sin estar del todo segura de si iba a aceptar", cuenta Delevingne. "No hay ningún problema, no esperaba menos de ti", le ha respondido la hija de los duques de York.

"Me sorprendió que mucha gente me decía que era muy valiente por elegir ese look, cuando para mí solo era una cuestión de comodidad", afirmaba la modelo.