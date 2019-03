Cara Delevingne protagoniza su portada más provocadora

La cabecera, que pertenece a 'The Times', ha elegido a la modelo como protagonista y esta vez lo que llama la atención no es la ropa que lleva, sino la que no lleva porque de cintura para abajo aparece prácticamente desnuda.

Con un look de lo más casual, la actriz lleva una sudadera gris, una prenda que es muy habitual en su armario, y tapa la zona del bikini con una flor que resulta de lo más sensual y divertido. No cabe duda de que la británica no tiene reparos en posar ligera de ropa como lo ha hecho en innumerables ocasiones, una de las últimas para la revista 'Esquire'.

"Hay muchas chicas que son muy guapas todo el tiempo. Yo soy un bicho raro", contó Cara Delevingne en una ocasión. A la vista está, después de ver esta portada, y aunque ella no lo crea, que es guapa las 24 horas del día.