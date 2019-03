Cara Delevingne: "La moda me ha hecho odiar mi cuerpo"

Con solo 23 años, la modelo Cara Delevingne ha hablado sin ningún tapujo sobre lo que piensa del mundo de la moda, y de todo lo que ello supone. La top model, que dejó las pasarelas hace un tiempo para dedicarse a otros proyectos, ha hablado alto y claro para The Times, diciendo cosas como: "El mundo de la moda me ha hecho odiar mi cuerpo".

La modelo sufrió psoriasis cuando estaba trabajando como top y, según cuenta, no fue algo fácil: "No estoy trabajando en la moda después de haber sufrido psoriasis. Desfilar me ha hecho sentir un poco hueca después de un tiempo. No me hacía crecer en absoluto como ser humano. Y de pronto olvidé lo joven que era... me sentí tan vieja. Las personas que me rodeaban se ponían guantes y no querían tocarme porque pensaban que era leprosa".

Además de la presión en cuanto al físico, Delevingne también habla sobre la sensación de sentirse vacía. "Sé que siempre digo lo mismo pero es momento de repetirlo. Debemos de ser nosotros mismos porque, tarde o temprano, el mundo se va a adaptar", confesó la joven modelo.