Cara Delevingne, Jessica Alba o Michelle Jenner deslumbran entre los coloridos looks de esta semana

Fearne Cotton estrena el ranking con un look muy sport a la par que chic. La presentadora arriesga combinando una falda de piel en verde botella con unas deportivas. Una mezcla atrevida pero con mucho estilo que ha paseado por las calles esta semana.

El puesto número 8 es para Cara Delevingne. La modelo ha lucido un divertido 'jumsuit' en azul marino, anudado a la cintura y decorado con unas originales 'caras'. Además la elección de ese clutch amarillo flúor metalizado le da un toque muy, muy chic.

Leighton Meester pisa por primera vez nuestro ranking con un vestido largo de Antonio Berardi. La actriz se ha apuntado al color de moda para las fiestas. Y es que ahora el blanco es el tono más repetido por todo tipo de celebrities para pasear palmito por cualquier evento.

Cristina Pedroche llega al número 6 con un sencillo pero favorecedor vestido en color coral que lució en la inauguración del Atresmedia Café. Un diseño donde el volante de la falda le aporta ligereza a este mini dress tan primaveral. La elección de los tacones en color nude es perfecta.

Jessica Alba se planta entre las mejor vestidas de rojo pasión. La actriz se decantó por este original diseño que combinó con sandalias plata y clutch dorado. Una 'master class' de que en la fusión está el gusto.

Michelle Jenner puso la nota de color en los Premios Iris con un traje verde lima en palabra de honor y corte asimétrico con cola. Un diseño que combinó con unos sencillos pero elegantes complementos, como las sandalias que lució en color coral. Además la tela simulando la piel de cocodrilo le daba un toque divino.

El bronce esta semana es para Rosie Huntington-Whiteley. Una vez más la modelo tiene su hueco entre las mejor vestidas. Con un pantalón de rayas, un jersey blanco y una americana en color azul, la top demuestra que lleva la elegancia en vena.

La plata es para una impresionante Mar Saura. La modelo y presentadora lució un vestido de Tot Hom que combinó con un clutch de Moca Couture y joyas de Carrera en los Premios Iris. Un diseño que marcaba su figura y cuyo estampado geométrico es total 'trendy' esta temporada.

El oro es para una impresionante Victoria Beckham. Un original diseño en color coral con cadena a la cintura. Victoria demuestra una vez más que ella en esto de pasear estilo no tiene competencia. ¡Menudo derroche de estilismo!

Y el fashion crime esta semana es para… ¡Emma Thompson! Sí, sí aunque no lo creas la actriz que se esconde en ese mono de payaso es ella. Y es que si juntamos ese espantoso mono, con los zapatos, que no se pone ni Lady Gaga en sus looks más extravagantes, ese collar de plástico puro y ese pañuelo de vieja, la mezcla es brutal y la llevan sin ninguna duda a ser la peor vestida de la semana.