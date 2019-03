Cara Delevingne, Jennifer Lawrence, Olivia Palermo o Gigi Hadid entre las famosas mejor vestidas de la semana

En el número 10 de la lista encontramos a Jennifer Lawrence con el primer look primaveral del año. La actriz ya ha guardado los abrigos y las bufandas para vestir lucir vestidos más frescos como el que lleva en esta ocasión. Un vestido corto estampado con fruncido en la cintura que combina con una chaqueta gris con flecos de total tendencia.

Muy favorecida apareció la actriz de 'Juego de Tronos', Maisie Williams, en una alfombra roja con un diseño repleto de lentejuelas blancas con un estampado muy desenfadado, acorde a su edad, que combinaba con un juvenil bolso redondo de animal print. Sin duda una gran elección para brillar en un evento y parecer la edad que realmente tiene, 18 años. ¡Bravo!

La más sexy del ranking en esta ocasión ha sido Gigi Hadid que se alza con la posición número 7 con un modelito que aunque no es para llevarlo por la calle estaba espectacular con él. La modelo iba con un vestido totalmente transparente con algunas espigas bordadas que acababan en plumas y que dejaba ver el maravilloso body blanco que llevaba debajo. Un look muy atrevido pero con el que no perdió ni un ápice de elegancia.

En el mismo evento pero con un look diametralmente opuesto al de Gigi encontramos a la top Rosie Huntington-Whiteley quien demostró que menos es más. Así, la modelo acertó de pleno con un sencillo vestido corto negro cruzado donde destacaban los botones militares y el escote en pico.

La siempre perfecta Olivia Palermo ocupa esta semana el ecuador de la lista con un Street style con el que nos ha cautivado. Jeans ajustados rotos, camisa vaquera clara y una chaqueta estampada que era una verdadera joya.

Elle Macpherson apareció radiante en un evento nocturno al que acudió con un total black impecable. Vestido largo hasta el tobillo en el que destacaba la parte lateral de encaje transparente. Simplemente perfecta.

La medalla de bronce recae en esta ocasión a Alessandra Ambrosio por saber llevar como nadie un look primaveral de primera. La modelo de Victoria's Secret escogió un modleo repleto de básico: shorts cortos vaqueros y camisa blanca, que elevó a la máxima potencia con una preciosa chaqueta blanca estampada y sandalias de ante marrón. ¡Ideal!

El segundo puesto lleva el nombre de la actriz Naomi Watts por saber elegir siempre los vestidos más bonitos y originales en una premier. Así, volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más estilosas con un preciso vestido repleto de volantes en color aguamarina.

Y el oro de la semana va para Cara Delevingne y su outfit de día con el que demuestra que solo hace falta una chaqueta para estar en el pódium de lo más cool. La británica eligió un look muy sencillo para viajar en avión que consistía en pitillos negros, camisa negra de pico, cinturón dorado de Chanel y una bomber estampada con leones que era una auténtica divinidad.

Y el Fashion Crimen de la semana es para Lady Gaga. Aunque parecía que la cantante había abandonado el club de los horrores estilísticos con sus últimos look todo era un espejismo porque Gaga ha vuelto a demostrar que a hortera no le gana nadie. Así, apareció con un horripilante vestido de lentejuelas estampado al que puso un feísimo cinturón ancho que no se llevaba ni en la década de los 2000. Pero sin duda lo peor de su look son los dos pompones de animadora adolescente que adornan las mangas de su vestido. Pero… ¿De dónde has salido?