Cara Delevingne desata la polémica con la publicación de esta imagen

Cara Delevingne ha desatado las críticas en Instagram después de compartir una imagen en la que aparece una chica con varios libros a su alrededor. Pero ha sido el mensaje el que ha provocado el enfado de algunos de sus seguidores: "Una chica amaba leer tanto que se le olvidó cómo tomarse un selfie", un comentario que muchos no lo han interpretado de la mejor manera.

Algunos pensaron que la modelo se refería a que hacerse selfies es una pérdida de tiempo. En ese momento los fans de la actriz de 'Valerian' se posicionaron en dos claros bandos abriendo la polémica: "¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas?" o "Leer libros no necesariamente te hace brillante. Y hacerte selfies no te hace un estúpido. Alguien puede ser listo y hacer las dos cosas, una de ellas o ninguna de ellas", eran algunos de los comentarios de los usuarios.

A Cara no le quedó otra que responder después de ver semejante revuelo: "¡Wow! La lluvia de críticas que he recibido es muy fuerte. No intento decir que soy mejor que los demás. Es un buen recordatorio para mí y para los demás: el poder perderse en un libro", decía defendiéndose la modelo.