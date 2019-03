Cara Delevingne cuenta cómo superó la depresión que casi le lleva al suicidio

Cara Delevingne es uno de los rostros más conocidos en el mundo de la moda y ha protagonizado campañas para grandes firmas como Chanel o Burberry y aunque ha dejado las pasarelas para centrarse en su carrera cinematográfica, sigue siendo un referente importante.

Pero no siempre fue así. La modelo y actriz confiesa en una entrevista realizada por The Edit que durante su adolescencia sufrió una fuerte depresión que le llevó a plantearse el suicidio. Durante la entrevista contó que ella fue una niña con un desarrollo tardío lo que provocaba numerosas burlas por parte de sus compañeros de colegio. ''Si llevaba la ropa que me gustaba y el pelo corto todo el mundo pensaría que era un niño. Lo odiaba. Aunque parecía un niño y actuaba como un niño, no lo era'', confiesa la actriz. Tampoco oculta los problemas mentales que sufrió a lo largo de su adolescencia, alguno de los cuales le llevó a dejar el colegio con 15 años para poder superar su depresión.

''Siempre me sentí muy rara y diferente cuando era pequeña, y esa sensación era algo que yo no entendía, ni sabía cómo expresar... Era como si fuera una alienígena, pero definitivamente sabía que había algo extraño sucediendo'', ha dicho la modelo. Y añade: ''No sentía que fuera lo suficientemente buena. El hecho de que no pudiera hacerlo tan bien como otros hacía que me odiara a mí misma. Y los profesores hacen que sientas que cuando te califican con una nota, como un aprobado raspado, esa es la nota de tu vida; ese eres tú como ser humano. Eso es algo que de verdad se quedó conmigo durante mucho tiempo''. Cara continúa diciendo: ''Era muy buena a la hora de separarme de las emociones completamente''. Y finaliza: ''Y dudaba de mí misma todo el rato, diciendo algo y luego odiándome por haberlo dicho. No sabía distinguir lo que estaba pasando del hecho de que no quisiera vivir más''.

Actualmente, la actriz está centrada en su próxima película, una adaptación de la novela de Deborah Moggach titulada 'Tulip Fever'. Pero la polifacética artista no se limita a las pasarelas o al cine. También ha probado suerte como escritora con su novela biográfica 'Espejo, espejo'. La protagonista es una adolescente que vive acomplejada consigo misma que no cuenta con el apoyo de su familia debido al alcoholismo de sus padres. Un guiño a la lucha que tuvo su madre contra las drogas cuando Cara era sólo una niña.