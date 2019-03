Cara Delevingne confiesa que durante su adolescencia quiso suicidarse

LA MODELO CONFIESA QUE KATE MOSS FUE UN GRAN APOYO PARA ELLA

Aunque parece que todo lo que rodea a las celebrities es como un cuento de hadas, no es oro todo lo que reluce. Así lo ha demostrado Cara Delevingne, quien ha participado en una conferencia organizada por Women in the World y donde ha confesado que durante su adolescencia sufrió una dura depresión que incluso le llevó a plantearse pensamientos suicidas.