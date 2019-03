Cara Delevingne arremete contra Richard Madden de 'Juego de Tronos'

¡Movida celebritera! Cara Delevingne y Richard Madden se han enfrentado. Hace días el actor levantaba ampollas en la modelo, y ahora también actriz, tras dedicar unas palabras a Cara en una entrevista que concedió a Style Magazine.

Después de escuchar una entrevista que concedió la modelo a Good Day Sacramento, en la que al parecer no tuvo uno de sus mejores días y contestó a todo de forma bastante escueta, el actor de 'Juego de Tronos' opinó sobre la postura de Cara: "Cara parecía una ingrata. Se le nota la edad. Cuando yo presentaba mi película de Cenicienta, estuve hasta seis semanas sin parar de hacer entrevistas. De esas en las que siempre te preguntan las mismas ocho cosas, decía el actor. Así que, Cara, si no te ves capaz de hacer algo así, no lo hagas".

Ante estas declaraciones, la modelo no ha dudado en salir en su defensa a través de Twitter y rebatir a Richard de forma directa: "@_richardmadden No tengo ni idea de quién eres pero creo que un adulto que pone mal a alguien que no conoce está un poco desesperado. Si tantas ganas tienes de llamar la atención intenta fijarte en tu propio trabajo y no en el de los demás".

Pero la cosa no quedó ahí, el actor de Juego de Tronos metía el rabo entre las piernas ante las garras de Cara y publicaba un tuit en el que culpaba de lo sucedido a Style Magazine.