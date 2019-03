Capas invernales y vestidos muy sugerentes, las prendas estrella entre las mejor vestidas de la semana

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Una semana más las celebrities más glamourosas han vuelto a sorprendernos con sus looks, en los que no han faltado los vestidos de fiesta, los 'street style' y las chaquetas más invernales y estilosas para combatir el frío. Keira Knightley, Tamara Falcó, Alexa Chung, Nieves Álvarez, Lea Michele... ¡No te pierdas los 10 mejores looks de la semana!