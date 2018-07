Candice Swanepoel, muy enfadada por las críticas recibidas por su cuerpo tras dar a luz

Las modelos ni en sus post-parto lucen cuerpos perfectos, y por eso, Candice Swanepoel ha decidido acabar con este estándar de belleza enviando un fuerte mensaje a todos sus seguidores. La modelo ha publicado unos Stories en su Instagram hablando sobre el 'body shaming' que ha recibido tras publicarse sus primeras imágenes después de haber dado a luz a su segundo hijo.

La modelo sudafricana dio a luz hace tan solo 12 días. Cosa que no ha impedido que saliese a disfrutar del verano junto a su familia por las playas de Brasil.

Sin embargo, después de verse estas fotografías donde se le ve su figura post-parto, ya se ha visto obligada a enfrentarse a la polémica en redes sociales por su aspecto físico."Si tienes algo malo que decir sobre ello… háztelo mirar. La sociedad puede ser tan cruel con los demás… Los estándares de belleza son a veces imposibles para la mujer, no estoy avergonzada de enseñar mi tripa post-parto, estoy orgullosa de hecho… he llevado a mi bebé 9 meses ahí, creo que me he ganado el derecho a tener una pequeña barriguita, es porque soy modelo? Nosotras también somos gente normal así que dejadme disfrutar de la playa en paz”, dijo la modelo en su Instagram.

Esto no termina aquí... Candice ha añadido que no tiene nada que esconder "solo porque la gente tenga estándares surrealistas de las mujeres. Nosotras creamos vida… ¿vosotros qué hacéis? Las mujeres estamos en esto juntas, seamos amables con las demás”.

Swanepoel anima asus seguidores a sumarse en contra del 'body shaming'. Si ella es víctima de ese tipo de comentarios, ¿qué deben esperar el resto de mujeres que tienen menos medios para cuidarse durante todo este proceso?