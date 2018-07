Las canciones inéditas de rap de los comienzos de Victoria Beckham

Aunque recientemente Victoria Beckham ha confesado que durante los actuaciones que realizaba con las Spice Girls los expertos en sonido le apagan el micrófono, la diseñadora no quiso rendirse e intentó probar suerte en solitario con un estilo totalmente diferente: como una chica mala que canta hip hop.

Un proyecto que por suerte no salió adelante y Victoria decidió centrar todo su talento en el mundo del diseño. El álbum, 'Come Together', fue producido por Damon Dash, el exsocio de Jay-Z de la discográfica Roc-A-Fella Records.

El portal Daily Mirror ha sido el encargado de sacar a la luz este pasado de la diseñadora que ya circulaba hace tiempo por YouTube. ¿Qué te parece Victoria Beckham como rapera?