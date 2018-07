El cambio de look más radical de Cara Delevingne: se ha rapado la cabeza

Unas imágenes de lo más impactantes de Cara Delevingne han salido a la luz. La modelo y actriz se ha sometido a un cambio radical para su último trabajo. La británica está preparando su próximo personaje y se ha sometido a uno de los cambios más arriesgados hasta el momento.

Aunque estamos acostumbrados a que la modelo y actriz nos sorprende con sus atrevidos cambios y looks rompedores, en esta ocasión nos ha dejado con los ojos como platos más que nunca. Se está preparando para una nueva película dramática que se llamará 'Life In A Year', donde interpreta a una chica que atraviesa un complicado momento por su delicado estado de salud. La joven a la que da vida tiene una enfermedad terminal y uno de los requisitos del papel era raparse la cabeza.

Se ha tenido que rapar por completo y ha compartido la imagen de su corta melenita en el suelo con sus seguidores de Instagram. Pero hasta ayer no pudimos ver el resultado del look. La intérprete fue fotografiada durante el rodaje con su cabeza completamente rapada y las redes sociales se han revolucionado después de ver a la modelo con su nuevo look.