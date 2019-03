El cambio de look de Kira Miró con el que pretende cambiar su vida

LO PUBLICA EN SU CUENTA PERSONAL DE INSTAGRAM

Kira Miró ha decidido dar un cambio a su vida, y no hay mejor forma que empezar por cortarse la melena, y es que muchas veces los cambios de look no son solo algo físico. La guapa actriz ha compartido una imagen de su nuevo estilismo en su cuenta personal de Instagram y ha comentado lo que este corte significa para ella.