El calzado más 'cool' de las celebrities en verano: cuñas, alpargatas, sandalias y cangrejeras

Al igual que las joyas, el calzado debe llevar nuestro propio toque personal y sentirnos identificados y cómodos con lo que llevamos. Un clásico del verano son las sandalias para ir siempre ideal a la par que cómodas. Ana Fernández es de las clásicas y opta por lucir sandalias planas de tiras. Siempre han estado presentes y a día de hoy hay una gran variedad de donde escoger. Hay sandalias planas con borlas, flecos o tipo romana o gladiador, como las que luce Ana Boyer Preysler. También podemos ver en numerosas ocasiones a Carmen Lomana con este tipo de calzado, de lo más ideal para ir cómoda a la par que elegante. Esta temporada destacan también las sandalias con colores y tonos flúor para darle intensidad al summer. Laura Vecino las luce en color naranja. También las podemos encontrar abotinadas con plataforma de corcho de colores o en piel con plataforma de madera.

Otro must que no puede faltar en tu armario en esta época son las cuñas. Paula Echevarría siempre nos deleita con sus looks. Este verano hemos podido verla con unas cuñas súper coloridas, florales y alegres. Las cuñas nunca fallan, siendo los zapatos más apetecibles y fáciles de combinar para los días de calor. Tanto con vestido, faldita o pantalón sientan de maravilla. Las hay de madera, de esparto, tricolores, marineras, florales, de lunares, anudadas al tobillo, abiertas al talón… ¡y de todos los tonos y colores! Pippa Middleton las luce en color beige, excelentes para combinar con vestidos o vaqueros. La supermodelo Alessandra Ambrosio o Kourtney Kardashian también se deciden por las cuñas, perfectamente combinables con cualquier look veraniego que se precie.

Este verano no podrás vivir sin un par de alpargatas. Las puedes encontrar lisas, de rayas, en colores vivos e intensos, con print floral y un largo etcétera. Kristen Stewart ha elegido un outfit totalmente deportivo para lucir las suyas. En cambio hemos podido ver a Rumer Willis con un look auténticamente festivalero para llevarlas. Sin embargo, Hilary Duff ha escogido este tipo de calzado para irse de compras. ¿Llevará algunas más en sus bolsas? Con unas alpargatas rosa flúor hemos podido ver a una Jessica Alba derrochando colorido y comodidad elevada en su máxima potencia. Y es que las alpargatas son perfectas para combinar con ropa veraniega.

Las cangrejeras llevan ya su tiempo siendo el calzado de moda y parece que lo van a seguir siendo durante mucho más, ya se han convertido en un básico infalible. Son favorecedoras, estilosas y frescas a la par que cómodas. Una moda que ha venido para quedarse y que luce Mar Saura en tonos dorados. No nos olvidemos de los taconazos de infarto, idóneos para dejar huella en cualquier alfombra roja o evento. Noelia López opta por unos elegantes negros con aberturas que combinan a la perfección con cualquier modelito. ¡Ideales!

Con cualquiera de estas elecciones, no habrá paseo caminata, 'party' o actividad que se te resista. ¡Toma nota!