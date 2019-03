La calle se llena de tendencias con los mejores looks que han paseado nuestras celebrities esta semana

Fearne Cotton estrena el ranking de las mejor vestidas con un street style de lo más 'cool'. Un sencillo vestido largo azul apagado que ha sabido combinar con unas deportivas y una divertida bolsa de deporte con adornos florales en blanco y negro.

Continuamos con el sencillo pero favorecedor estilismo de Chrissy Teigen. La modelo y presentadora ha paseado a su hija enfundada en unos jeans pitillos, una camiseta básica blanca de tirantes y un bolso de piel en camel a conjunto con sus sandalias.

El puesto número 7 es para otro look de calle, el de Kate Mara. La actriz se ha ganado un hueco en el ranking más estiloso con un sencillo conjunto en negro al que ha sabido aportar pinceladas muy trendy como la bomber de flores.

Emma Roberts toma el relevo con un fresco vestido negro muy favorecedor al que ha dado su particular toque con un precioso cinturón marrón muy de tendencia que ha combinado con unas babuchas con estampado de leopardo. ¡Sencilla pero perfecta!

El ecuador del ranking es para la mujer de rojo: Petra Nemcova. La modelo checa acaparó todos los flashes con un precioso y muy sexy traje en rojo que conjuntó con unas sandalias de tiras en los mismos tonos.

El puesto número 4 es para una muy dulce Emma Stone. La actriz estaba muy favorecida con un precioso diseño floreado de Giambattista Valli en tonos verdes y rosas. Un diseño que combinó con unos preciosos tacones de Jimmy Choo con correa en el tobillo de ante en color mostaza.

El bronce es para el estilo boho chic de Vanessa Hudgens. No negamos a que acabe el verano por este motivo este look es uno de nuestros favoritos esta semana. Maxi pantalones con estampado geométrico, crop top en gris y un sinfín de complementos en plata que aportan ese aura hippy al look.

La plata se la lleva Jessica Alba. La actriz siempre es una de las mejor vestidas de Hollywood y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Pantalones baggys blancos, camiseta blanca con mensaje y maxi camisa de cuadros. Un outfit donde el color blanco lleva el timón del look.

Y Gemma Arterton se hace con el oro de la semana. La actriz estaba espectacular con un elegante diseño negro con transparencias en el pecho. Para hacer más impresionante todavía su look, Gemma deslumbró con unos impresionantes pendientes de brillantes y esmeraldas.

El fashion crime de la semana lo ha cometido Salma Hayek. No sabemos si la actriz se sintió invadida por el espíritu de Helena Bonham Carter porque el mix de prendas que llevaba no era normal. Un vestido repleto de estampados al que, por si le faltaba algo, le aportó una flor en el cuello y unos tacones con cordones en verde. ¡Menuda mezcla más espantosa!