Brooklyn Beckham protagoniza la portada de Miss Vogue para el número de octubre

Pese a tener 16 años, Brooklyn Beckham está triunfando por donde va, y es que el hijo mayor de David Y Victoria Beckham ha protagonizado la portada de octubre de Miss Vogue. Además ha realizado una entrevista y un reportaje para la revista.

Su madre, como diseñadora y experta en el mundo de la moda, está muy orgullosa de su pequeño y ha querido compartir con todos los usuarios la noticia publicando en Twitter: "Primera portada Vogue de Brooklyn @missvogueuk Estoy muy orgullosa. Sale la próxima semana #MissVogue4Brooklyn".

En la revista el joven hijo del futbolista aparece posando como un auténtico profesional acompañado de una guapa modelo, y aunque Brooklyn aún no tiene claro su futuro laboral le gusta mucho la fotografía. Así lo detallaba en la revista: "Me encanta el fútbol, pero también me apasiona la fotografía y el cine. Ahora mismo mantengo todas opciones abiertas".