Britney Spears o Vanessa Hudgens entre las celebrities más 'enganchadas' a Facebook

Las celebrities se debaten entre Twitter y Facebook… Y aunque son muchísimo los que muestran sus detalles más íntimos tuit a tuit, la revista Us Magazine ha querido mostrar la lista de celebrities más adictas a la otra red socia. Son estrellas que no pueden dejar de estar conectadas con todos sus fans y no les importa mostrar detalles de sus vidas privadas a medio mundo. Álbumes de fotos, mensajes diarios,… Una obsesión que en algunos casos les ha jugado malas pasadas.

Entre las 25 estrellas más ‘enganchadas’ a Facebook destacan la modelo Tyra Banks y la actriz Jessica Alba. Les sigue muy de cerca el rapero 50 Cent, que se sitúa en los primeros puestos de esta lista, aunque hace mucho ya que no lo hace en la de los discos más vendidos.

Otra cantante híper adicta a conseguir ‘Me gustas’ es la princesita del pop. Britney Spears posee casi 18 millones de ‘Likes’, gracias a compartir muchísimas fotos de su vida, incluyendo de sus pequeños hijos (Sean Preston y Jayden). Son muchos los que esperan, como ‘agua de mayo’, que muestre también las imágenes exclusivas de su tan esperada boda… ¿o en este caso habrá rembolso antes, Brit?

En la larga lista de adictos también se encuentran las actrices Vanessa Hudgens, Felicity Huffman, Lea Michele y Reese Witherpoon. Usher, Yoko Ono y Nicole Richie tampoco se quedan fuera y se han ganado a pulso el ser, como el resto de celebrities, unos ‘enganchadísimos’ de Facebook. Y tú, ¿de qué red social eres?