Breanne Rice, la modelo rusa que se ha hecho famosa por anunciar en las redes sociales que tiene vitíligo quitándose el maquillaje

Ni los medios de comunicación, ni los seguidores de la modelo rusa, ni los usuarios de las redes sociales… Nadie se ha quedado indiferente ante las publicaciones que Breanne Rice ha hecho en su cuenta personal de Instagram, en las que muestra su cara con grandes manchas pálidas ocasionadas por el vitíligo.

Breanne ha protagonizado otro claro ejemplo reivindicativo que pretende acabar con los prejuicios en el mundo en general y en el campo de la moda y belleza en particular.

Sin complejos, ni vergüenzas, Rice mostró su cara lavada hace un tiempo en Instagram y anunciaba que: "Tal vez algunos de ustedes lo conocen y tal vez algunos no, pero tengo vitíligo, sólo en mi cara. Comenzó como un juego, pero pronto empezó a ser más y más devastador. Me miraba al espejo y lloraba. No quería salir de casa sin maquillaje. Sin embargo, el cambio más grande que he sufrido ha sido en mi forma de pensar. No dejo que el hecho de no tener una piel perfecta defina mi autoestima o permita validar si soy o no soy hermosa. Ámate a ti mismo y a todos tus defectos", así de valiente y segura se mostró la primera vez que mostraba su cara al natural en una red social.

La modelo tardaba 45 minutos cada mañana en tapar con base de maquillaje todas las manchas que tenía en la cara. Según dijo ella al Daily Mail: "Mi trabajo era ser atractiva y segura, y tenía la presión de poseer un aspecto perfecto".

Sin embargo, ha dado a todos una lección de superación y valentía, además de animar y normalizar esta enfermedad que, como hemos podido comprobar, no te hace menos bella, sino más especial y singular.