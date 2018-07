Blanca Suárez, Selena Gomez, Úrsula Corberó o Kendall Jenner: famosas con y sin flequillo

FLEQUILLO CORTO, LARGO, DE MEDIO LADO O RECTO

El pelo es una de las cosas que más les importan a las chicas y en concreto a las famosas, y es que si luces una buena melena tu look puede hacer que brille con más intensidad. Las celebrities están siempre innovando con cómo hacer que su pelo parezca distinto y a la última en cualquier ocasión, así uno de los recursos más utilizados para que parezca que has tenido un cambio de look es ponerte o quitarte el flequillo. Y es que hay flequillos para todos los gustos: cortos, largos, de medio lado, recto o despuntado. A continuación os presentamos a algunas famosas con y sin flequillo, ¿Qué estilo le queda mejor?