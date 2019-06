Las sandalias de Bershka de Blanca Suárez de menos de 26 euros

Los estilismos de Blanca Suárez nunca pasan desapercibidos, ya sea para derrochar glamour en un evento o presentación sobre la alfombra roja, o para ir a un estudio de tatuajes... Y si hace poco la actriz nos dejaba sin habla con la increíble melena y el vestidazo que lució para un evento de Samsung, y tampoco defraudó durante el Primavera Sound...

Blanca no quiso faltar a la cita musical, donde lució un look festivalero que no pasó nada desapercibido. Y ahora, con motivo de su visita a un estudio de tatuajes, donde aprovechó para dejar retratadas a sus queridas mascotas, la actriz ha lucido un outfit informal en el que sus sandalias han captado todo el protagonismo.

Se trata de unas sandalias con maxi plataforma y de estilo deportivo que pueden encontrarse en Bershka por menos de 30 euros (concretamente 25,99 euros) y además, combinan con todo como puedes comprobar en el vídeo. En Amazon puedes encontrarlas muy parecidas y más baratitas, ¡aquí te dejamos el link!