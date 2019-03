Blanca Suárez, Penélopez Cruz, Taylor Swift... ¡Siéntete poderosa y celebrity luciendo flequillo!

Desde que se puso de moda en el Antiguo Egipto, el flequillo nunca ha pasado desapercibido ni ha perdido protagonismo entre nuestras celebrities, así nos lo cuenta esta semana la revista Grazia. Numerosas firmas de moda apuestan por la moda 'flequi' en sus últimas campañas. Penélope Cruz opta por un corte recto y clásico a ras de las cejas en la última campaña de Loewe, con este corte la actriz patria destaca por la profundidad de su mirada y su rostro enmarcado.

Carla Bruni, protagonista de la última campaña de Bvlgari, 'Diva', destaca por su flequillo cortado en forma de uve invertida, un corte en forma de telón que deja entrever sus bonitos ojos agua marina. Quien tampoco ha podido resistirse a la moda flequillera ha sido el mismísimo Marc Jacobs. El reconocido diseñador apuesta por el flequillo rebelde, ideal para un look desenfadado.

Según cada tipo de rostro, un tipo de flequillo sienta mejor o peor. Si tus facciones son redonditas, el corte hacia un lado es el ideal, en cambio si tu rostro es más ovalado que redondo, cualquier tipo de 'flequi' te sentará la mar de bien. Si tus facciones son cuadradas, para suavizarlas los flequillos idóneos son los que tienen poco pelo, y también es aconsejable que el fleco pase las cejas. En cambio, si tu rostro es alargado, los ideales son rectos y con volumen.

La guapa actriz Blanca Suárez se tomó muy al pie de la letra lo de 'nuevo año, nuevo look' y empezó el 2013 dándose un tijeretazo y estrenando flequillo. A veces lo lleva abierto y en otras ocasiones, recto sobre la frente, ¡según cómo le apetezca cada día! Otra asidua a la moda 'flequillera' es Taylor Swift, la cantante presume de flequillo en todas sus versiones, ya sea recto o hacia un lado, al igual que Jessica Biel, Emma Stone o Cristina Pedroche, todo un ejemplo del look 'grown out'.

Toma nota para la próxima temporada, saca las tijeras y atrévete a sentirte como toda una celebrity. ¡Hay que renovarse o morir!