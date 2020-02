LA ACTRIZ CONQUISTA CON SU ESTILO

Blanca Suárez demuestra continuamente que no tiene miedo a arriesgar, ya sea con sus look o su ropa, la actriz siempre consigue acaparar la atención de todas las redes. Y esta vez no podía ser para menos. La intérprete madrileña ha querido compartir con todos sus seguidores su nuevo obsequio: unas joyas de lo más llamativas y originales que no podemos esperar para verle puestas. ¡En el vídeo te lo enseñamos!