Blanca Suárez, y el peinado que vas a imitar todo el verano

Si estabas ya desesperada ideando qué estrategia usar para dominar el volumen de tu pelo en los días de playa, no te preocupes más. ¡Este verano apuesta por el pelo con volumen como Blanca Suárez! Y es que la actriz lo tiene claro, el volumen en el cabello este verano es un 'must'. La actual pareja de Mario Casas ha estado de vacaciones y desde un paradisíaco atardecer luce un look con pelazo despeinado y alborotado que nos encanta.

Cada verano nuestras celebrities nos inspiran con sus looks y ya estábamos esperando ideas para nuestro cabello… Di adiós a las planchas y dale un respiro a tu melena luciéndola al natural. Además de ahorrarte un dinero en productos, vas a lucir igual que una celebrity.

Y si eres de las buscan un estilo más producido siempre puedes optar por usar una espuma para aportar textura al cabello. Deja que se te vayan las manitas disfrutando del verano como Blanca y, ¡que viva el volumen!