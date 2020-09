Blanca Suárez regresa al pasado con su nuevo cambio de look

Blanca Suárez ha vuelto de vacaciones renovada y con ganas de cambios. La actriz ya ha empezado el rodaje de la nueva serie que protagonizará junto con su excuñado Óscar Casas.

Una nueva etapa que la actriz afronta con un nuevo cambio de look. Una imagen que se suma a los muchos cambios que ha protagonizado la actriz durante los últimos años. Pero este nuevo look, no es tan nuevo, y es que con esta imagen la actriz parece regresar a sus orígenes en 'El Barco', la serie de Antena 3 con la que alcanzó una gran fama.

La actriz vuelve al pelo largo y de tonos rojizos que tanto le ha caracterizado durante mucho tiempo.

Hace unos días podíamos ver las imágenes que publicó con la divertida pose de "cuello roto" y su pelo tenía un tono mucho más oscuro... ¡En el vídeo de arriba te enseñamos este nuevo cambio!

Seguro que te interesa...

La prueba que demuestra que a Blanca Suárez y Javier Rey les gusta lo mismo