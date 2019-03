Blanca Suárez gana a Paula Echevarría el título de la más estilosa en la batalla celebrity

Esta semana nuestra batalla celebritera tenía a dos contrincantes de bandera: Blanca Suárez vs Paula Echevarría. Ellas no dejan indiferente a nadie, y este duelo... ¡Tampoco! Y es que son dos de las actrices más bellas de la gran y pequeña pantalla, y además, un ejemplo a seguir para muchas seguidoras de la moda y las tendencias.

Ambas derrocharon elegancia en la gala de los Premios Goya 2014, alzándose como dos de las mejor vestidas de la gran noche del cine español. Y es que ya sea en photocalls, alfombras rojas o asfalto... ¡Tanto Blanca como Paula siempre deleitan al personal con sus looks!

La elección era complicada y sólo podía ganar una, en este caso ha sido la mismísima... ¡Blanca Suárez! Así lo habéis querido vosotros. Gracias por vuestros votos, y también por vuestros comentarios. Aquí van los ganadores de esta semana.

Con la medalla de bronce...

Laura Jiménez Sanz: "Blanca 100% fiel a su estilo! make up impecable me ha encantado sus toques metalizados en sus ojos ahumados! vestido impresionante de Elie Saab! Es la ganadora!!"

El segundo puesto es para...

Angela Hernanz: "Ganadora de la fight Of course blanca suarez!!! Vestidazo, joyas y ojos de 10!!!!! Vivan las transparencias!!! Paula loser!!"

Y el mejor comentario ha sido...

Meiosporis Brunel: "Paula Echevarría totalmente! Vestido precioso , pelo perfecto y maquillaje natural pero genial! Blanca,para mi gusto, las transparencias excesivas, no quedaba elegante, parecía un poco choni y la coleta tampoco me gustó!es muy guapa y le queda todo bien pero la combinación no pintaba nada en los Goya ! Paula forever!!!"

¡Enhorabuena! Y por supuesto, enhorabuena también a Blanca Suárez, derrotar a Paula Echevarría no es tarea fácil.