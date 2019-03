Blanca Suárez, la chica de moda

‘La piel que habito’ ha hecho que Blanca Suárez se rife las portadas de la revista con su otra compañera de reparto Elena Anaya. ¿Qué tendrá esta chica para captar tanto al público? Además de guapa, Blanca tiene un cuerpo 10. Sí, tiene pierna, tiene brazo, tiene pecho… ¡¡Tiene forma de mujer!! Atrás quedaron aquellos mitos de chicas esqueléticas. Estamos en una nueva era donde la curva, más que peligrosa, es atractiva.

Sobre la alfombra roja, Blanca siempre da en el clavo. Sabe lo que le favorece y no duda en ‘arriesgar’ un poco cuando le apetece. Pero eso sí, siempre con la sabiduría fashion que le caracteriza. Ella sí que sabe.

El rojo es uno de los colores que mejor le sientan. No olvidemos esa estupenda aparición en el Festival de Málaga. Creo que no la he visto más guapa en mi vida. Aunque bueno, para guapa, qué me dices de las fotos que le hicieron para la revista Vanidad. Sí, me salto por un momento el rollo alfombra roja, pero es que posa que te mueres de bien. Como una auténtica profesional… ¡Lo que es!

Blanca es sin duda la chica 3 más elegante y la que mejor está sabiendo encauzar su camino cinematográfico. Viene dando guerra y seguro que muy pronto la veremos protagonizar más y más películas de alto nivel. ¡Qué tiemblen todas las spanish women del star-system! Porque Blanca ha venido para quedarse…