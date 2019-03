Blake Lively revela su truco para perder los kilos que ha cogido durante el embarazo

Tras convertirse en madre por segunda vez, Blake Lively ha decidido cambiar de vida y de dieta para intentar perder esos kilos que ha cogido durante su embarazo. A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz revela cuál es la clave para volver entrar en sus pantalones de siempre.

Se trata de seguir una dieta alimenticia basada en platos 100% orgánicos. Blake publicó una lista de platos cocinados con productos naturales de Epicured, una empresa centrada en la gastronomía orgánica.

La intérprete siempre se ha mostrado como una de las celebrities más realistas y naturales en cuanto a cuerpo se refiere. Y es que además de confesar que no le atrae nada la idea de ir a diario al gimnasio, Blake confesó en una de sus últimas declaraciones que no entiende la prisa de las famosas por recuperar su figura en tiempo récord tras el parto ya que piensa que hay que hacerlo de forma pausada: "Creo que el cuerpo de la mujer tras haber dado a luz es algo precioso. No tienes que convertirte en un ángel de Victoria's Secret al momento. Acabas de hacer realidad ese milagro increíble que la vida ofrece".