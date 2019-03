Blake Lively, Lana del Rey, Olivia Palermo... Maestras del estilismo esta primavera

¡Ya es primavera! Y con ella las celebrities empiezan a enterrar en sus closets los outfits más invernales para dar paso a la ropa sexy, colorida y más tendenciosas. El denim, los colores ácidos, el floral print, sandalias o zapatos masculinos con cuñas, los bolsos de paja, aires naif, el blanco y dorado, los toques psicodélicos, joyas con inspiraciones barrocas, mini vestidos degradados… Las opciones son múltiples. ¡Lo sabemos! Por eso los looks de las 'it girls' del momento ayudan y dan ideas para un streetstyle de lo más ideal.

Empezamos con un must have que no puede faltar en tu armario esta temporada: el denim. Blake Lively lo utiliza como fondo en muchos de sus looks. Entre sus opciones se encuentran camisas oversize, chaleco combinado con falda de estampados tropicales y la prenda estrella: la chaqueta vaquera. En cambio, si te gusta lucir irresistible atrévete con los shorts como hace Lana del Rey.

Los estampados son imprescindibles y variados. Camila Alves lo luce en zigzag, Diane Kruger apuesta por el mix rayas-flower o en navy como el de Victoria Beckham. Los mini dress son una apuesta segura ahora que llega el buen tiempo. El mini de tachuelas de la ex ‘Spice Girl’ nos encanta, o el modelo que llevó con babero en ondas; también lucido por Michelle William en ‘black and white’.

Pero el soberano de esta temporada será el floral print, y el elegido por Sarah Jessica Parker con aires folk es espectacular, que también llevé la cantante Lana del Rey… ¿A quién le sienta mejor? Otra opción son las maxi flores y en largo, como el vestido con aires naif de Teylor Swift, quien también sabe ser versátil y lucir un Gucci inspiración Art-Decó con hilos dorados, de Gucci.

El oro es otro protagonista, pero mejor llevarlo en maxi collares y complementos como hace Olivia Palermo. Combinarlo con vestidos largos para la noche es una apuesta segura. Pero si te gusta el minimal, Gwyneth Paltrow es tu celebrity a copiar. La actriz se ha alzado con las mejores críticas por sus apariciones en total look white. Y si te atreves con los colores, el vestido con escote en ‘V’ de paillettes verde lima es tu opción.

¿Y como colofón final? Maxi bolsos folk con estilo informal y clutch para fiestas. Las plataformas calzan a nuestras celebrities, tanto de día como de noche… ¡Cópialas! Tienes todos los ingredientes para ser la más 'IN' esta primavera.