Blake Lively, chica de portada

Hace ya algunos meses, tuve la ocasión de hacer un look de Blake Lively. Pero en aquel momento me dedicaba a hacer bodegones (siluetas de ropa sobre fondo blanco) para que las chicas más avezadas en tendencias pillaran el truco de la rubísima de Gossip Girl.

Ahora, que estamos ya en una fase más madura y, por qué no, entretenida, me dispongo a diseccionar punto por punto las claves de estilo de Blake Lively. Pero, además, también voy a darme el gusto de opinar sobre esta nueva it girl que trae loco al Kaiser de la moda, Karl Lagerfeld y que a mí, la verdad, no es que me haga mucha gracia. Os explico por qué:

Blake Lively es correcta, que mientras que unos lo consideran una virtud, otros opinan que es un defecto. Yo ‘sueno distinto’, ser correcta, para mí, es sinónimo de normal. ¡Eh… quietos que ya os veo venir con vuestros comentarios incendiarios! Es mona, sí, con tipazo, también, pelazo, obvio y buena actriz (en Pippa Lee –que no Middleton- está brillante). Pero podría sacarse muchísimo más partido. A mí me recuerda un poco al rollo Keira Knightley, que al principio molaba mil pero luego pasó a convertirse en una sosa fashionista más. Y Blake no se merece eso.

En cuanto a los looks que luce (en su mayoría de Chanel), a veces la catapultan hacia el cielo, y otras la arrastran al infierno. No creo que tenga un estilo muy definido. Aunque, quizás esto es porque todavía está buscando su estilo y ninguno termina de convencerle.

Eso sí, peca de ir a los eventos muy igual cuando luce vestidos cortos. Casi siempre son con muchos detalles. Y parece que adora el encaje y las mangas farol (que le quedan de cine). Yo le aconsejaría que siguiera el camino fashion y que dejara en su armario todo aquello que parezca lovely o cute. En muchas ocasiones peca de cursi y no, no le va... Si se lo propone, puede dejar de ser una it girl más, que al fin y al cabo pasan de moda, y convertirse en todo un icono. AMÉN.