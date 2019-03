El 'black and white', protagonista de los looks más fashion de la semana

La Semana de la Moda de París ha cargado de estilo los looks de nuestras celebrities en estos días.

Kim Kardashian estrena el ranking de las mejor vestidas con un broche que es una auténtica joya. La estrella televisiva arriesgó con este broche, pero acertó cambiándolo con un fondo total black y un espectacular escote. Los labios rojos y el pelo recogido rodean con armonía la joya que luce Kim sobre la solapa.

La novia de Hamilton ha puesto la nota street style de la semana. Nicole Scherzinger ha conjuntado un vestido camisero con una cazadora demin y un sombrero. ¡Un look moderno y cómodo para ir perfecta durante el día!

Naomi Watts se ha colocado esta semana una túnica en color hueso que nos ha enamorado nada más verla. Con amplias mangas, un babero drapeado a conjunto con el cuello en pico, Naomi parece un auténtico ángel. La elección de unas sandalias de tiras en color nude y un bolso de flecos son perfectos para seguir en armonía al estilo 'boho chic' que luce la actriz.

El puesto número 6 es para Victoria Beckham. No hay nadie como ella para lucir sus diseños, en esta ocasión Victoria combina una falda larga con vuelo con una discreta camisa blanca. La opción de los botines es perfecta para dar el toque 'chic' a este look.

El ecuador del ranking es para una sexy Miranda Kerr. La modelo triunfó esta semana con un modelo de pronunciado 'escote en v' repleto de trasparencias y detalles, un diseño que combinó con un espectacular cinturón en tonos rojos y de apliques dorados.

Miroslava Duma tiene su hueco esta semana. La 'it girl' volvió a apostar por la capa, una de sus prendas fetiches. En esta ocasión lució una con un precioso y original estampado de pájaros en azul klein. Sus botas estilo corsario y su bolso de mano son perfectos para dar todo el protagonismo a esa maravilla de capa.

Alice Dellal se lleva el bronce de la semana con un look so sexy. Falda de tubo de piel, 'body' transparente y una chaqueta de tweed. Los complementos en negro estilo retro quedan perfectos para un look rocker, sexy y muy, muy chic.

La plata esta semana es para Olivia Palermo. La it girl impuso su estilo neoyorquino en París con un espectacular vestido de encaje blanco de manga larga y cuello alto. Un diseño de Alessandra Rich recién salido de la pasarela. Olivia lo combinó con un maxi collar dorado que iba a juego con algunos detalles gold del vestido y un clutch geométrico. Un look de belleza natural y manicura roja.

El oro esta semana es para la nueva mujer de George Clooney: Amal Alamuddin. La abogada lució un diseño de Giambattista Valli de la colección primavera-verano 2014 que era una maravilla, un vestido de encaje y corte mini, de formas marcadas, en tono blanco salpicado de flores brillantes rojas y púrpuras. ¡Espectacular!

Y el fashion crime de la semana viene por partida doble. Las hermanas Hilton se han coronado como las más horteras de la semana. Aunque a primera vista pueda ser un look pasable, las dos en conjunto nos dejan ojipláticos. Con Nicky a lo 'Caperucita' y Paris a lo 'abuela de Caperucita', las hermanas Hilton patinan entren colores y tacones negros. Y lo peor de todo es que seguramente se creían que iban 'diiiivinas'.